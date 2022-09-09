На школьных тетрадях предлагают запретить печатать формулы и таблицы

Формулы и таблицы предлагают запретить печатать на школьных тетрадях из-за ошибок. Лидером по количеству неточностей стала тетрадь по химии.

В таблице Менделеева отсутствовали периодические элементы с порядковым номером 112 и далее. На ошибки обратили внимание, в том числе в Государственной думе. Детально это изучили в комитете по науке и высшему образованию.

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