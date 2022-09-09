В ГД внесен проект о запрете распространения идеологии "чайлдфри" среди детей

В Госдуму внесен законопроект о запрете пропаганды бездетного образа жизни. С инициативой выступили законодательное собрание Башкирии и депутаты ГД Эльвира Аиткулова и Римма Утяшева.

Что думают об этом специалисты и граждане? И чем грозят депутаты? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.