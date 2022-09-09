Синоптики пообещали москвичам первые заморозки в ночь на 10 сентября

Синоптики обещают москвичам первые заморозки. В ночь на 10 сентября в столице похолодает до 1 градуса тепла, в области – до -2 градусов.

Достаточно прохладно будет и днем 9 сентября. Скорость северного ветра составит 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление – 756 миллиметров ртутного столба.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.