Эксперт рассказал, почему люди решаются на криозаморозку

В Подмосковье две компании, которые специализируются на крионике – заморозке и сохранении людей, не поделили пациентов.

Представители одной организации заявили, что у них попытались похитить оборудование вместе с телами клиентов. В другой компании утверждают, что ни о какой краже речи не идет: они всего лишь вернули принадлежавшее им по закону имущество.

Выяснилось, что владельцы компаний в прошлом были супружеской парой. После развода они не смогли поделить пациентов.

Член Комиссии по борьбе с лженаукой при Президиуме РАН Ростислав Полищук рассказал, почему люди решаются на криозаморозку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.