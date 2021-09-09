Москвичам рассказали, что происходит на фестивале "Таврида"

Фестиваль "Таврида" собрал так много участников, что даже палаточный городок пришлось построить. На территории столько активностей, что гости еле успевают осмотреть хоть часть.

Проходят уроки музыки, можно сделать куклу или заняться йогой. О том, кто приехал на фестиваль и какое развлечение наиболее популярно, – в эфире телеканала Москва 24. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.