В Москве задержали водителя Mercedes, снявшего в заторе госномера

В Москве задержали водителя Mercedes-Benz, который снял номера с машины, чтобы проехать по выделенной полосе. Видео появилось во многих пабликов и не ушло от внимания Госавтоинспекции.

Мужчина в заторе вышел из автомобиля, отклеил номера и умчал по выделенной полосе. Надеялся остаться незамеченным. Правда, госзнак все-таки попал на видео, поэтому его удалось задержать.

В отделении составили сразу шесть протоколов. Оказалось, что у водителя не было даже СТС. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.