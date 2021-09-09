Жители Москвы смогут получить льготные лекарства в коммерческих аптеках

Льготные лекарства можно будет получить по рецепту в коммерческих аптеках, такой эксперимент собираются запустить в Москве. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на IV Форуме социальных инноваций регионов.

Она уточнила, что речь идет о неспецифических лекарствах, которые составляют около 40% от всех препаратов для льготников. По словам Раковой, эксперимент позволит разгрузить склад и освободить человеческий ресурс, а пациентам даст больше возможностей для получения нужного лекарства.

О желании участвовать в эксперименте уже заявили две крупные сети, отметила Ракова. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.