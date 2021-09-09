В стационарах Москвы соцработники будут поддерживать больных и их родственников

Пациентам стационаров и их родным будут помогать соцработники. Такой эксперимент начинают в Москве. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на IV Форуме социальных инноваций регионов.

Помощь будет включать в себя сразу несколько аспектов.

"Сейчас будем проводить эксперимент, по которому в наших стационарах психологическая, организационная поддержка родственникам и больным будет осуществляться социальными работниками. Это поможет, я думаю, на более высокий уровень продвинуть услуги, которые мы представляем в наших медучреждениях", – сообщила Ракова.

Эффект от помощи соцработников положительно оценили пациенты ковидных госпиталей. Поэтому теперь эту практику решено ввести и в других медучреждениях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.