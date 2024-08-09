Порядка 900 пар поженились в столице 8 августа

Около 900 пар поженились в столице в красивую дату – 8 августа 2024 года. Молодожены смогли скрепить союз не только в традиционных ЗАГСах, но и на выездных площадках проекта "Новые адреса счастья". В этом году их список пополнился Дворцом культуры.

Подобрать идеальную площадку для бракосочетания поможет сервис "Наша свадьба" на портале mos.ru. С помощью фильтров можно задать необходимые параметры – от проведения мероприятия на открытом воздухе до живой музыки и панорамных видов. Кроме того, можно указать желаемую дату регистрации, ближайшую станцию метро и максимальное количество гостей.

Чем интересна локация? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

