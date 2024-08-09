Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 августа, 07:30

Общество

Порядка 900 пар поженились в столице 8 августа

Порядка 900 пар поженились в столице 8 августа

"Утро": 23 градуса ожидается в столице 9 августа

Москва 24 запустит "Долголетие шоу"

Москвичи пожаловались на дрифтеров в районе Чертаново Центральное

Новости часа: пострадавших из Курской области лечат ведущие специалисты Москвы

Путин подписал закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним

"Безопасный город": змея забралась в один из домов на Новоясеневском проспекте

Форум "МедиаДвиж" стартовал в инновационном кластере "Ломоносов"

Москвичи зарегистрировали брак во "Дворце культур"

Группа "Катюша" встретилась с контрактниками в едином пункте отбора на службу в Москве

Около 900 пар поженились в столице в красивую дату – 8 августа 2024 года. Молодожены смогли скрепить союз не только в традиционных ЗАГСах, но и на выездных площадках проекта "Новые адреса счастья". В этом году их список пополнился Дворцом культуры.

Подобрать идеальную площадку для бракосочетания поможет сервис "Наша свадьба" на портале mos.ru. С помощью фильтров можно задать необходимые параметры – от проведения мероприятия на открытом воздухе до живой музыки и панорамных видов. Кроме того, можно указать желаемую дату регистрации, ближайшую станцию метро и максимальное количество гостей.

Чем интересна локация? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоНика КараваеваМаксим ШаманинАнастасия Налетова
Фестиваль «Солома» в саду «Эрмитаж»
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика