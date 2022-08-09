Минцифры не будет собирать биометрию россиян без их согласия. Это подтвердило министерство в своем Telegram-канале.

С 30 сентября 2022 года сдать биометрию можно будет самостоятельно через мобильное приложение. В будущем эту функцию возьмут на себя МФЦ. Собирать биометрические данные с камер видеонаблюдения и других источников, без предварительного согласия людей, невозможно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

