Москвичам рассказали о событиях прошедшего дня

Онлайн-распродажа в IKEA завершится 15 августа ровно в 20:00. Таким образом, она продлится чуть больше месяца. Возобновлять бизнес в России компания не планирует.

Взрыв в Крыму не затронул курортную зону, она не пострадала. Ранее сообщалось, что в местном поселке Новофедоровка эвакуировали порядка 30 человек, живущих у аэродрома. Об этом рассказал советник главы Крыма Олег Крючков. Как сообщили в Минобороны, на аэродроме произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. И там принимают все меры по тушению пожара. Также известно, что там пострадали пять человек. Среди них есть ребенок. При этом одному из пострадавших потребовалась операция. Об этом заявили в Минздраве региона. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, один человек погиб.

За время проведения спецоперации на Украине там уничтожили свыше 2 500 иностранных наемников. Об этом заявили в российском Министерстве обороны. Как уточняется, эти наемники прибывали из самых разных стран, в том числе из Польши, Грузии и США.

Режим ограничения полетов в 11 российский аэропортов снова продлили до 17 августа. О решении сообщила Росавиация. Речь идет об аэропортах на юге и в центральной части страны. Среди них Воронеж, Геленджик, Анапа, Симферополь, Липецк. Пассажирам рекомендуют летать через Москву или Сочи, а также пользоваться другими видами транспорта, например, поездами или автобусами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

