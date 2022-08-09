Компания IKEA завершит распродажу в РФ 15 августа

Компания IKEA завершит распродажу в России 15 августа. Об этом сообщили на официальном сайте компании. Не так много времени потребовалось, чтобы опустошить склады. Всего 1,5 месяца, при этом с постоянными сбоями.

Что происходит в магазинах? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.