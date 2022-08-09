Онлайн-распродажа IKEA в России завершится 15 августа

Шведская компания IKEA закончит онлайн-распродажу в России 15 августа. Об этом говорится на официальном сайте компании. Чтобы раскупить практически всю продукцию, понадобилось около 1,5 месяца.

Что сейчас происходит в магазинах IKEA? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.