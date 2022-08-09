Роспотребнадзор рекомендовал носить маски россиянам из группы риска

Возвращать антиковидные ограничения сейчас не требуется. Об этом заявили в Роспотребнадзоре. Единственная рекомендация – лицам из групп риска носить маски в общественных местах.

Заболеваемость в стране растет, но не быстро. В основном все переносят болезнь дома и сами же диагностируют коронавирус. В июле продажи экспресс-тестов выросли более чем в 2,5 раза. Данные подтверждают крупнейшие маркетплейсы.

Сколько стоят экспресс-тесты? И способны ли они выявить подвариант вируса "Кентавр"? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.