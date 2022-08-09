Шведская компания IKEA завершит онлайн-распродажу в РФ 15 августа

IKEA 15 августа завершит свою онлайн-распродажу в России. Об этом говорится на официальном сайте. Понадобилось 1,5 месяца, чтобы раскупить всю продукцию.

Что сейчас происходит в магазинах IKEA? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.