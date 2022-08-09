Турецкие компании готовы расширять присутствие на российском рынке

Вместо ушедших брендов на российский рынок выходят новые импортеры. Переговоры ведут фирмы, которые смогут составить конкуренцию ушедшим из страны Zara и H&M, а также обеспечить высокое качество по доступной цене.

Расширять присутствие на рынке готовы и турецкие компании. Однако тормозят вхождение новых брендов ушедшие компании, которые не спешат отказываться от арендованных площадей в торговых центрах.

Как меняется российский рынок? Какие еще компании наращивают обороты в РФ? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.