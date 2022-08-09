Скорость ветра в столице достигнет 8 метров в секунду

9 августа в Москве пасмурно, а солнце лишь ненадолго покажется из-за туч. Температура воздуха не поднимется выше 21 градуса.

Ветер будет дуть со скоростью 8 метров в секунду. Атмосферное давление останется на том же уровне, что и в понедельник – 752 миллиметра ртутного столба.

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