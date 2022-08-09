IKEA завершит онлайн-распродажу в России 15 августа. Об этом говорится сегодня на сайте компании. Продажи прекратят в 20:00 ровно.

Магазины так и останутся закрытыми, будут работать только на выдачу заказов, обмен и возврат. По крайней мере, в августе и сентябре. Таким образом, распродажа продлилась чуть более месяца. И то – с перерывами и сбоями. Возобновлять бизнес в России компания не планирует. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.