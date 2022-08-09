В РФ упростили отмену запрета на выезд за границу должников

С 9 августа отменить для должников запрет на выезд за границу стало проще. Ограничения снимаются автоматически сразу же, как только гражданин оплатит задолженность.

Постановление о запрете выносит судебный пристав. Когда речь идет об алиментах, возмещении вреда здоровью, то за границу не выпустят с долгом свыше 10 тысяч рублей. В остальных случаях в списке невыездных можно оказаться за невыплаченные 30 тысяч рублей.

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