Минтруд начал готовить национальную стратегию поддержки женщин

Минтруд взял курс на гендерное равенство. Ведомство готовит национальную стратегию поддержки женщин. В министерстве планируют стимулировать предпринимательство среди женщин и бороться с барьерами, которые мешают карьерному росту.

Почему, согласно исследованиям, женщины в России получают меньше, чем мужчины? И с какими проблемами сталкиваются они в своей карьере? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.