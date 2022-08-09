ВЦИОМ составил список самых популярных моделей воспитания детей

Наставления и нравоучения – именно так воспитывают детей большинство современных родителей. Такой опрос провел ВЦИОМ по всей России. Специалисты составили топ-5 методов воспитания.

На первом месте – поучительные речи. За это проголосовало подавляющее большинство родителей. На втором – ограничение просмотра телевизора, гаджетов или запрет на прогулки. Остальные ставят своих детей в угол, шлепают и раздают подзатыльники. А некоторые бьют ребенка ремнем.

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