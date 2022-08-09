Температура в столице установится на отметке 20 градусов

9 августа в столице снова пасмурный день с обилием дождевых облаков. Осадки местами будут сопровождаться грозами. Поэтому без зонтов и ветровок не обойтись.

Столбик термометра поднимется максимум до 20 градусов. Атмосферное давление – 752 миллиметров ртутного столба. Порывы ветра – до 17 метров в секунду.

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