Генпрокуратура проверила ПФР из-за случаев отказа в соцвыплатах

Генпрокуратура проверит Пенсионный фонд России после найденных нарушений в одном из подразделений. В Краснодарском крае выявили больше тысячи неправомерных отказов в социальных выплатах. Якобы доход семьи превышал прожиточный минимум на человека.

Однако прокуроры установили, что отделением фонда допущена техническая ошибка. Суммы социальных пенсий, которые получали семьи, учитывались дважды. И соответственно доход семей был необоснованно завышен. В итоге все требования пересмотрели, а трех сотрудников территориального отделения Пенсионного фонда привлекли к дисциплинарной ответственности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.