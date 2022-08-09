Ученые из КНР и Сингапура обнаружили новый вид генипавируса

В Китае обнаружен новый вид генипавируса – вирус Ланъе. Им, по оценке ученых, заразились 35 человек в двух китайских провинциях.

У всех заболевших – лихорадка, усталость, кашель, боли в мышцах, а также тошнота и рвота. Вероятно, новый вирус животного происхождения. При этом эксперты пока не знают, передается ли Ланъя от человека к человеку.

Ученые заметили, что новый вирус похож на Нипах – один из самых опасных в мире. До сих пор от него нет лекарства, а летальность составляет от 40 до 75%. В Китае заражения пока не были смертельными или очень серьезными.

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