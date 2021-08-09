Штамм коронавируса "Дельта" оказался в 10 раз заразнее

Штамм коронавируса "Дельта" оказался заразнее "уханьского" варианта, потому что для заражения нужно в 10 раз меньше его частиц. Об этом рассказал генеральный директор центра "Вектор" Ринат Максютов.

Дельта-штамм впервые обнаружили в Индии прошлой осенью, но с тех пор его зафиксировали во многих странах. Как заявили во Всеиндийском институте исследований, штамм поражает даже тех, кто привился вакцинами местного производства.

Особенности штамма "Дельта" и другие последствиях мутации коронавируса обсудили с доктором медицинских наук, врачом-иммунологом, специалистом по особо опасным инфекциям Владиславом Жемчуговым. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.