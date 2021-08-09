В Москве выявили 2 150 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве за последние 24 часа зафиксировали 2 150 новых случаев COVID-19. Выздоровели за это время 2 618 человек, сообщает Оперативный штаб.

В Московской области коронавирус за последние сутки подтвердился у 1 487 человек, выписали при этом 1 421 пациента.

За последние сутки в России подтвердили 22 160 новых случаев коронавируса, сообщает Оперштаб. В том числе выявлено активно 1 914 (8,6%) эпизодов без клинических проявлений.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 469 910 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьший прирост заболеваемости отмечен в Москве, Республике Алтай и Татарстане.

С начала пандемии коронавирусом в мире заболели уже 203,5 миллиона человек. Сейчас 16 миллионов активных случаев. 98 тысяч пациентов находятся в тяжелом и критическом состоянии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.