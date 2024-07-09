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09 июля, 22:30

Общество

Надувной бассейн установили перед детским центром в Подмосковье

Надувной бассейн установили перед детским центром в Подмосковье

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Надувной бассейн установили перед подъездом жилого комплекса в подмосковном Видном. По словам руководителя детского центра, который находится на первом этаже, детям тяжело справляться с жарой.

При этом 1 июня в парках и на фестивальных площадках проекта "Московские сезоны" заработали городские бассейны под открытым небом. Они открылись в рамках фестиваля "Лето в Москве". Бассейны будут работать весь летний сезон в хорошую погоду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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