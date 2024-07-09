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09 июля, 11:15

Общество

30-градусная жара сохранится в Москве до конца недели

30-градусная жара сохранится в Москве до конца недели

"Утро": 30 градусов ожидается в Москве 9 июля

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Жара до 30 градусов сохранится в Москве до конца недели. В выходные температура поднимется еще выше, сообщили синоптики. Однако во второй половине дня 9 июля не исключены небольшие осадки.

В связи с этим городские службы работают в усиленном режиме. Жителей и гостей столицы просят не выходить на улицу без головного убора и пить больше воды.

В среду, 10 июля, температура в городе немного снизится. Синоптики обещают 26–28 градусов, без существенных осадков. В четверг ситуация изменится мало. Врачи напоминают о необходимости солнцезащитных кремов, даже при условии облачности.

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