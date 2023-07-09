Полиция попыталась не пустить прихожан Киево-Печерской лавры на воскресную службу

Полиция предприняла попытку не пустить прихожан Киево-Печерской лавры на воскресную службу. Отмечается, что предстоятель УПЦ провел воскресную литургию в Киево-Печерской лавре несмотря на препятствия.

Утром 9 июля полицейские не пускали прихожан, за ограждением у входа в монастырь оставались сотни верующих, они пели молебны прямо на улице.

Спустя некоторое время, после проверки документов, людей начали пропускать на территорию. Судя по видео, которые прислали очевидцы, на службе у предстоятеля канонической Украинской православной церкви (УПЦ) прихожан было в разы больше, чем у наместника раскольнической.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

