Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру воскресенья

Синоптики сообщили, что на следующей неделе в столице установится сентябрьская погода. Согласно их прогнозам, дневная температура в среднем будет достигать не более 17 градусов. По их словам, грядущая среда, 12 июля, может стать самым холодным днем за последние 75 лет.

В ночь на 10 июля в Сочи начнутся сильные ливни, сообщили метеорологи. В данный момент в режиме готовности находятся городские службы и 200 единиц техники. При этом в городе все еще устраняют последствия прошедших ливней. Накануне вода подтопила дома, машины.

За последние 11 лет в Москве благоустроили более 500 улиц, переулков и площадей. Об этом в своем рассказал Сергей Собянин. В столице появились комфортные общественные пространства с удобной навигацией, лавочками и зелеными насаждениями. Нависающие провода специалисты смогли убрать под землю благодаря городскому проекту "Чистое небо".

За прошедшие годы был изменен изменили облик Кузнецкого моста, Рождественки, Камергерского переулка и других мест. Некоторые улицы стали пешеходными.

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