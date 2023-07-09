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Общество

В Москве продолжает прием Единый пункт отбора на контрактную службу

В Москве продолжает прием Единый пункт отбора на контрактную службу

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Единый столичный пункт отбора на контрактную службу продолжает прием в выходные дни

Единый пункт отбора на контрактную службу на улице Яблочкова продолжает прием. Работает он по принципу одного окна, то есть там можно подать заявление, пройти медицинский осмотр и оформить необходимые документы.

Все процедуры можно пройти за один день. С собой необходимо принести паспорт, военный билет, диплом, свидетельства о браке и рождении детей. С кандидатом проведут собеседование и отправят на медкомиссию. Визит лучше спланировать заранее.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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