Москвичам рассказали о здоровом образе жизни на лекции в парке "Зарядье"

Как получать удовольствие от жизни, москвичам рассказали врачи и российские звезды. Встреча прошла в амфитеатре парка "Зарядье". Там работает лекторий "Здоровая Москва".

Дискуссию назвали "ЗОЖ или кутеж?". Гости услышали истории из жизни артистов из первых уст, а также получили советы медиков о том, как жить долго и активно, и как лучше скорректировать свой образ жизни. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.