Москвичам рассказали об аномальной жаре в городе

Столичные врачи предупреждают, что серьезные осложнения у больных COVID-19 может вызвать и жара, которая пришла в город. Сотрудник лаборатории климатологии института географии РАН Дарья Бокучава рассказала об аномально теплой погоде Москве.

"Мы сейчас наблюдаем присутствие блокирующего антициклона, и ему свойственно нисходящее движение воздуха. Кроме этого, яркое солнце, безветренная погода, и это фактически мешает рассеиванию загрязняющих веществ," – сообщила Бокучава.

Она отметила, что жара закончится, когда сменятся воздушные массы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.