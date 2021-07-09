Ученые рассказали о штамме коронавируса "Эпсилон"

Коронавирус продолжает мутировать, на этот раз миру угрожает штамм "Эпсилон". При этом штамм не новый. Ученые объясняют, что его обнаружили еще в прошлом году, тогда он назывался "калифорнийским".

"Он возник в Калифорнии, поскольку это крупный интегрированный штат и люди ездят, распространился по территории США тоже", – рассказала профессор школы системной биологии университета Джорджа Мэйсона Анча Баранова.

Она подчеркнула, что штамм "Дельта плюс" вытеснил его везде повсеместно. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.