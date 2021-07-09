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Общество

16:45

Ученые рассказали о штамме коронавируса "Эпсилон"

общество медицина видео Роман Карлов Гульнара Солдатова

Коронавирус продолжает мутировать, на этот раз миру угрожает штамм "Эпсилон". При этом штамм не новый. Ученые объясняют, что его обнаружили еще в прошлом году, тогда он назывался "калифорнийским".

"Он возник в Калифорнии, поскольку это крупный интегрированный штат и люди ездят, распространился по территории США тоже", – рассказала профессор школы системной биологии университета Джорджа Мэйсона Анча Баранова.

Она подчеркнула, что штамм "Дельта плюс" вытеснил его везде повсеместно. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19
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