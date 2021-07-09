Вирусолог рассказал, как COVID-19 влияет на организм в жару

Жара может вызвать серьезные осложнения у больных COVID-19, предупреждают многие столичные медики. Вирусолог Евгений Тимаков рассказал, как коронавирус влияет на организм.

"Коронавирус в первую очередь бьет на сосуды, на центральную нервную систему и на сердечно-сосудистую систему. Появляется огромное количество микротромбов, и на фоне жары это состояние может усугубиться", – объяснил Тимаков.

Он отметил, что может возникать не только микротромбообразование, но и воспаление органов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.