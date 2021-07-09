Новости России: более 2 тыс жителей Иркутска остались без света

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Непогода оставила больше двух тысяч жителей Иркутска без света. После ливня и сильного ветра в городе частично отключилась электроэнергия. Во многих районах повалило деревья. Муниципальные службы занимались уборкой упавших стволов и откачкой воды с улиц.
Без электроснабжения остались и в Якутии. Магистральную линию повредил лесной пожар. Энергетики уже восстановили работу электростанции. В регионе полыхают леса. Только за сутки площадь природных пожаров там выросла больше чем на 69 тысяч гектаров.
Природные пожары полыхают и в Челябинской области. Жителей поселка, расположенного неподалеку, эвакуируют. Огонь охватил больше 900 гектаров леса. Из-за сильного ветра и жары пламя быстро распространяется. Бороться с огнем спасателям помогают пожарный поезд, вертолет и самолет.
Все самолеты Ан-26 камчатского авиапредприятия, которому принадлежало разбившееся у поселка Палана судно, имеют действующие сертификаты летной годности. Об этом сообщили в Дальневосточном следственном управлении на транспорте Следственного комитета. Отмечается, что топливом, на котором летело разбившееся судно, были заправлены и другие самолеты. Те без происшествий совершали полеты по маршрутам следования. Осмотр других судов авиапарка продолжается.
В Петербурге несколько молодых людей решили покурить кальян, а в итоге перебудили всю округу. Они решили разжечь угли с помощью газового баллона, который моментально вспыхнул прямо у них в руках. Любители кальяна успели выкинуть баллон в окно и взорвался он уже на тротуаре, на котором в этот момент никого не было. Пламенем немного опалило припаркованную машину, но ее хозяйка посчитала ущерб незначительным и писать заявление в полицию не стала.
В Краснодаре парашютист из летного училища немного ошибся траекторией. Парень приземлился на кондиционер многоэтажки. Его парашют повис на 13-м этаже. Экстремалу повезло – жильцы были дома и впустили его в квартиру.
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