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09 июля 2020, 19:30

Общество

Маломобильные граждане смогут работать водителями парконов

Маломобильные граждане смогут работать водителями парконов

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Маломобильные граждане теперь смогут работать водителями парконов. Об этом сообщили в пресс-службе ЦОДД. Автомобили специально переоборудовали так, чтобы ими смогли управлять как обычные водители, так и люди с ограниченными возможностями.

"Сегодня уже в сервисном центре московского транспорта работает несколько человек маломобильных с опорно-двигательным аппаратом, на инвалидных колясках. Они выполняют ту же самую работу, что и немаломобильные граждане", – отметил советник руководителя Дептранса Евгений Смирнов.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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