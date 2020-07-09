09 июля 2020, 19:30Общество
Маломобильные граждане смогут работать водителями парконов
Маломобильные граждане теперь смогут работать водителями парконов. Об этом сообщили в пресс-службе ЦОДД. Автомобили специально переоборудовали так, чтобы ими смогли управлять как обычные водители, так и люди с ограниченными возможностями.
"Сегодня уже в сервисном центре московского транспорта работает несколько человек маломобильных с опорно-двигательным аппаратом, на инвалидных колясках. Они выполняют ту же самую работу, что и немаломобильные граждане", – отметил советник руководителя Дептранса Евгений Смирнов.
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