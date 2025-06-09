Улицы в центре Москвы перекроют 11 июня

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09 июня, 11:15

Общество

В Москве 9 июня ожидается аномальная жара до 30 градусов

В Москве 9 июня ожидается аномальная жара до 30 градусов

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В столице установилась аномально жаркая погода 9 июня. Температура воздуха приблизится к 30 градусам, при этом синоптики предупреждают о грозах, ливнях и сильном ветре до 17 метров в секунду. В городе действует предупреждение спасателей о неблагоприятных погодных условиях.

Москвичей просят отказаться от парковки и укрытий под деревьями, а также использовать метро для передвижения по городу. По прогнозам, уже 10 июня температура в Москве заметно снизится – ночью до 11–13 градусов, днем – до 21. Ожидаются небольшие дожди.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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