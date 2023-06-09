Будущие контрактники рассказали о своем решении защищать Родину в зоне СВО

Пункт отбора на службу по контракту в Москве будет открыт в выходные дни. Центр на улице Яблочкова организован по принципу офисов госуслуг – все находится в одном месте. Сотрудники проверят документы и проконсультируют по любому вопросу.

"Пришел добровольно, сам так сказать, по долгу службы. У меня отец военнослужащий, прадед у меня участник Великой Отечественной, дед мой тоже участник. Он был военнопленным, поэтому я считаю, что пора, время пришло", – поделился один из добровольцев.

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