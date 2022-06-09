Новая экспедиция отправится к Земле Франца-Иосифа 2 июля. Этот самая северная часть России и Евразии.

Туда отправится команда под руководством Дмитрия Кузнецова, уже известная по экспедициям в Антарктиду, на Курильские и Командорские острова. Предстоящее плавание приурочено к 150-летию открытия архипелага. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

