Столбики термометров в Москве показали 40 градусов тепла

В столичный регион пришла настоящая жара. Воздух местами прогрелся выше 30 градусов. Кадрами поделились телезрители.

В Роговском поселении термометры показали 40 градусов. Как рассказали местные жители, весь день там светит солнце. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.