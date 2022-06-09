Четверг в Москве может стать самым жарким днем с начала года

Самым жарким днем с начала года в столичном регионе может стать четверг, 9 июня. В этот день столбики термометров поднимутся до 28 градусов.

Магазины Zara испанского концерна Inditex (Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius) могут открыться в Москве через 10 дней. Об этом сообщил источник.

До 40 тысяч человек пришли на финал Лиги чемпионов без билетов, подсчитали в префектуре Парижа.