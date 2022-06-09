В Москве ужесточат правила приема на работу таксистов – Дептранс

В Москве ужесточат правила приема на работу таксистов. Они должны уметь не меньше, чем водители автобусов. Об этом заявил Дептранс.

Пляжный сезон открывают в парке Северного Речного вокзала.

9 июня проходит ЕГЭ по обществознанию. В Москве его сдают более 32 тысяч человек. Об этом сообщил департамент образования.