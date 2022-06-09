В России предложили индексировать плату за ремонт домов без согласования с собственниками

Плату за ремонт домов смогут повышать без согласования с жильцами. С таким предложением выступила Торгово-промышленная палата.

По словам авторов инициативы, собственники квартир крайне редко добровольно идут на повышение тарифов для самих себя. Тогда как стоимость материалов и ремонтных работ постоянно увеличиваются.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.