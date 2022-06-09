Первые случаи заражения оспой обезьян выявили в Греции – СМИ

В Греции зафиксировали первый случай заражения оспой обезьян. Вирус обнаружили у мужчины, который недавно вернулся из Португалии. Об этом сообщило греческое общественное телевидение.

Мужчина почувствовал недомогание и обратился к врачам. Тест дал положительный результат. Для подтверждения диагноза материалы отправили в лабораторию Университета Аристотеля в Салониках. Заболевшего пока поместили в изолятор.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

