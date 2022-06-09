В Москве ужесточат правила приема на работу таксистов

В столице ужесточат правила приема на работу таксистов. К ним будут применятся такие же требования, как и к водителям автобусов Мосгортранса.

Одно из основных требований – знание города. В Дептрансе считают, что водитель не должен полагаться только на навигатор. В данный момент тем, кто хочет работать в такси, достаточно иметь водительские права и стаж вождения не менее трех лет.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.



