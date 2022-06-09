Полиция Москвы снова сможет оформлять штрафы за нарушение тишины

Московской полиции вновь разрешили выписывать штрафы за нарушение тишины. Соответствующие изменения поддержали в Мосгордуме.

В данный момент сотрудники МВД не уполномочены следить за тишиной, поскольку они представляют федеральный орган. А нарушение тишины относится к региональному законодательству. Подобными вопросами занимается так называемое Объединение административно-технических инспекций.

Однако депутаты решили переложить это на полицию. Решение объяснили тем, что Москва является огромным городом федерального значения. А значит проблемы с тишиной здесь ощущаются наиболее остро.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.