Сотни итальянцев выстроили за продуктами в Милане

В Милане выстроились многокилометровые очереди за едой. Сотни итальянцев часами ждут продуктовые наборы от социальной помощи. Судя по кадрам, это не бездомные, а вполне благополучные граждане.

В данный момент за чертой бедности находятся около 12% населения страны. В последние месяцы инфляция в Италии достигла рекордного уровня, при этом, как заявили эксперты, останавливаться не собирается.

Если ситуация будет ухудшаться, дело и вовсе может закончиться рецессией, пишут СМИ. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.