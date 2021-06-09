Москвичей предупредили о дожде и грозах в среду

Управление МЧС по Москве выпустило предупреждение о дожде с грозой на территории столицы. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

"В период с 13:30 до 23 часов 9 июня в городе Москве ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду", – уточнили в МЧС.

Автомобилистов призвали соблюдать скоростной режим и не совершать резких маневров. В связи с непогодой на дорогах возможно ухудшение видимости.

Пешеходам напомнили, что в дождь и сильный ветер необходимо обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.