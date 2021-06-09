Актер Белоголовцев рассказал, где будет смотреть матч сборной России на ЧЕ

Как и где лучше смотреть матч сборной России, своим мнением поделился актер, юморист и активный футбольный болельщик Сергей Белоголовцев.

"Дома буду смотреть, лежа на диване, возможно, с бокальчиком вина, а, возможно, и без. Я не очень люблю спортбары, а нынче как-то мне кажется собираться большими толпами неправильно", – сказал Белоголовцев.

Турнир для европейских сборных состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года. Матчи пройдут в 12 городах. Семь матчей первенства, в том числе три перенесенных из Дублина, примет Санкт-Петербург.